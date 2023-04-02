Офицер Кроуфорд рассказал о страхе Британии увидеть Challenger на параде на Красной площади

Лондон, , 21:28 — REGNUM В Великобритании боятся захвата российскими военнослужащими танка Challenger и его демонстрации в Москве. Об этом рассказал подполковник Стюарт Кроуфорд в статье для Express, опубликованной 2 апреля.

«Представьте, какой информационный эффект окажет захваченный неповрежденный Challenger 2, который покажут на Красной площади в Москве!» — отметил он.

При этом офицер не исключил, что это действительно может случится, поэтому обратился к британским и украинским властям с просьбой проявлять осторожность, чтобы не допустить такого развития событий. Никаких технологических особенностей танков, которые могли бы представлять интерес для российских военных, он не назвал. Challenger 2 — старое вооружение, которое не адаптировано для современного боя, подчеркнул Кроуфорд.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что британские танки поступили на Украину в марте и готовы выполнять боевые задачи.

Читатели Daily Mail ранее высказали мнение о том, что Challenger 2, которые, возможно, используют при контрнаступлении ВСУ против Вооружённых сил России, могут потерпеть при этом первое поражение в истории.