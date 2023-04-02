Беглов сообщил, что при взрыве в кафе в Петербурге пострадали 25 человек, 19 госпитализированы

Санкт-Петербург, , 20:52 — REGNUM Число пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной Петербурга возросло до 25 человек, сообщил 2 апреля губернатор города Александр Беглов.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

«На текущий момент 25 пострадавших. 19 госпитализированы. Больницы города оказывают всю необходимую помощь. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

К работе привлечены все экстренные и специальные службы города, отметил Беглов.

Как сообщалось ранее, взрыв в кафе в Петербурге прогремел во время проведения творческой встречи военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Татарский погиб, подтвердили в МВД.

По факту убийства общеопасным способом Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в СК. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК по Петербургу.