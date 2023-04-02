Санкт-Петербург, 2 апреля, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной Петербурга возросло до 25 человек, сообщил 2 апреля губернатор города Александр Беглов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

«На текущий момент 25 пострадавших. 19 госпитализированы. Больницы города оказывают всю необходимую помощь. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

К работе привлечены все экстренные и специальные службы города, отметил Беглов.

Как сообщалось ранее, взрыв в кафе в Петербурге прогремел во время проведения творческой встречи военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Татарский погиб, подтвердили в МВД.

По факту убийства общеопасным способом Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в СК. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК по Петербургу.