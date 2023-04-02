Тело пропавшего в Тверской области мальчика нашли без признаков криминальной смерти

Калязин, Тверская область, , 20:54 — REGNUM Обнаружено тело мальчика 2012 года рождения, пропавшего в городе Калязине Тверской области 31 марта, сообщили 2 апреля в управлении СК РФ по региону. Признаки убийства отсутствуют.

Пропавший в Калязине мальчик. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Ребёнок ушёл из дома 31 марта и не вернулся. Мальчика наши мёртвым в частном недостроенном доме. Тело обнаружили в результате поисковых мероприятий.

«Назначено проведение ряда судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметили в управлении СК РФ.

Во время поисков ребёнка были составлены схемы его возможного передвижения по городу. Обыскивались подъезды, подвалы и чердаки многоквартирных домов, частный сектор и территории предприятий, обочины, лес, дорога, газовая трасса, набережная реки Волги и её акватория, заброшенные санатории.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз десятилетнего мальчика видели на льду Волги. После двух суток поисков ребёнка было возбуждено уголовное дело об убийстве.