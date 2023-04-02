СК РФ: увеличилось количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Петербурге

Санкт-Петербург, , 20:35 — REGNUM С 16 до 19 увеличилось количество получивших ранения посетителей встречи с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) в кафе в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв. Об этом сообщил 2 апреля Следственный Комитет России.

Владлен Татарский © Фото: Владлен Татарский / ВКонтакте

«Ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется», — сообщили в СК.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. На месте взрыва работают следователи и криминалисты, они выясняют причину происшедшего. В МВД подтвердили гибель Татарского.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в Street Food Bar на университетской набережной Санкт-Петербурга прогремел вечером 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский. На месте ЧП работают сотрудники городской полиции и экстренные службы.