* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, , 20:13 — REGNUM Российские следователи проведут расследование осквернения катаной тела погибшего российского бойца в Мариуполе. Об этом 2 апреля сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из таких эпизодов является признание бывшего участника украинского националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который попал в плен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военнопленный, бывший солдат «Азова» Антон Штукин рассказал, как издевался над телом погибшего российского бойца.

В Мариуполе он на улице посадил тело бойца на стул и истыкал украденным в одном из домов японским мечом. Перед бегством из города, Штукин для устрашения наступающих российских военных оставил изуродованное тело с оружием в нём.