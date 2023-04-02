Тель-Авив, Израиль, , 20:21 — REGNUM Укрепление иранских позиций у границ Израиля недопустимо, заявил министр обороны страны Йоав Галант. Его слова опубликованы пресс-службой ведомства 2 апреля.

Йоав Галант Yoav Etiel

«Мы не допустим, чтобы иранцы и «Хезболлах» (шиитская группировка — Прим. ИА REGNUM) причиняли нам вред. Когда будет необходимо, мы выдавим их из Сирии туда, где им место, а это Иран», — сказал Галант.

По его словам, этого не допускали в Израиле раньше и не намерены потворствовать Ирану в будущем. Силы иранской республики будут отбрасывать из Сирии в обратно в Иран, если это будет необходимо, подчеркнул Галант.

Он констатировал, что в настоящий момент угрозы Израилю нарастают по всем направлениям. Обстановка напряжённая, так как иранцы «расширяют свое влияние на Иудею и Самарию, и на Газу, а также пытаются окопаться в Сирии и Ливане», сказал глава израильского министерства обороны.

Ракетные удары по территории Сирии 1 апреля он комментировать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, в сирийской провинции Хомс сработала система противовоздушной обороны после того, как несколько ракет были выпущены Израилем. По данным Sham FM, пострадали четыре сирийских военнослужащих.