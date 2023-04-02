Москва, 2 апреля, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян заявил, что разговоры о поиске новой команды являются слухами. Об этом 2 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

Антон Зайцев Эдуард Сперцян

На вопрос о том, насколько соответствует действительности информация, что его агентство начинает работу над поиском нового клуба, Сперцян ответил: «Это на уровне слухов. Не могу ничего сказать».

Он добавил, что хотел бы попробовать сыграть в европейском чемпионате.

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник сыграл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля «Краснодар» одержал разгромную победу над подмосковными «Химками» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 6:0.