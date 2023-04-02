Москва, , 19:49 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев является фаворитом финального матча турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Об этом 2 апреля заявила »Спорт-Экспрессу» олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина.

В финале турнира Медведев сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером. Игра состоится 2 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени.

«Безусловно, Даня является фаворитом в этом матче. Это даже несмотря на то, что счёт по личным встречам у них 5:0 в пользу Медведева, хотя это тоже придает ему уверенности», — сказала Веснина.

Она отметила, что Медведев выходит уже в пятый финал за три месяца. «Это, конечно, великолепный результат. Лучшая его форма за то время, что я помню», — добавила она.

Веснина также призналась, что ей нравится, как играет Синнер. «Талантливый, одаренный, смелый, очень интересный теннисист», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев обыграл Карена Хачанова в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Он вышел в финал на пятом турнире подряд.