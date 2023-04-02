Киев, 2 апреля, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Заместитель главы МИД Украины, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, послал к чёрту немецких политиков — инициаторов мирных переговоров между Москвой и Киевом, такое заявление Мельник сделал 2 апреля на своей странице в Twitter.

Посольство Киева в Германии Экс-посол киевского режима в Германии Андрей Мельник

1 апреля около 200 бывших высокопоставленных деятелей Социал-демократической партии Германии обратились к канцлеру Олафу Шольцу с просьбой выступить в поддержку переговоров о прекращении боевых действий на Украине.

«Здравствуйте, Петер Брандт и компания, идите к чёрту со своей маразматической идеей достичь «быстрого перемирия» и «заключить мир только с Россией», — написал Мельник.

Ранее инициативу немецких политиков раскритиковал и действующий посол Украины в Германии Алексей Макеев. Он назвал их призывы «цинизмом по отношению к жертвам агрессии» и заявил, что власти Украины такой вариант не рассматривают.