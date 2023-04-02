Санкт-Петербург, , 19:32 — REGNUM Число пострадавших при взрыве в одном из кафе Санкт-Петербурга увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

Последствия взрыва в кафе Петербурга. Кадр из видео с Телеграм — канала.

Согласно опубликованным данным, в результате происшествия, произошедшего в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, пострадали 15 человек, им оказывается медицинская помощь. Изначально сообщалось о шести пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из кафе в центре Санкт-Петербурга произошёл взрыв. Погиб один человек.

Позже РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что погибшим оказался военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Предполагается, что взрывное устройство на встречу могла принести одна из посетительниц кафе.