Санкт-Петербург, 2 апреля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Взрывное устройство могло попасть в кафе Санкт-Петербурга в статуэтке, которую пронесла одна из посетительниц, сообщает 2 апреля РИА Новости со ссылкой на источник.

Кадр из видео с канала: kamgov_41 Владлен Татарский

По предварительной информации, девушка подарила начинённый тротилом сувенир военному корреспонденту Владлену Татарскому. В результате взрывное устройство сработало, военкор погиб на месте, ещё несколько человек пострадали.

Мощность бомбы, по данным источников, оценивается более чем в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошёл 2 апреля на творческом вечере военкора Татарского (Максима Фомина). Татарский погиб, ещё 16 человек пострадали.