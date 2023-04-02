Берн, 2 апреля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование в связи с возможными нарушениями, допущенными при поглощении банка Credit Suisse финансовым холдингом UBS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Soham Banerjee Банк Credit Suisse

«Генеральная прокуратура Швейцарии приняла к сведению освещение в СМИ событий последних нескольких дней, связанных с Credit Suisse, и провела оценку ситуации со всеми задействованными внутренними департаментами», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что ведомство установило контакты с национальными и кантональными властями, а также издало постановления о проведении расследования.

В пресс-службе добавили, что генпрокуратура создала систему мониторинга для принятия незамедлительных мер в случае возникновения обстоятельств, относящихся к сфере её деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, помощь банку UBS от правительства Швейцарии составит $118 млрд. Деньги выделены на выкуп банка Credit Suisse, который будет поглощён после того, как оказался в кризисной ситуации. Решение было принято на заседании совета 29 марта. Деньги будут перечислены UBS двумя кредитами.

Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тыс. человек. По данным ЦБ Швейцарии, холдинг UBS приобретёт Credit Suisse за 3 млрд франков ($3,2 млрд).