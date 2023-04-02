Санкт-Петербург, 2 апреля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе в Петербурге, передаёт 2 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Владлен Татарский/ВКонтакте Погибший военный корреспондент Владлен Татарский.

Взрыв произошёл в кафе на Университетской набережной, где Татарский проводил творческий вечер. Сообщалось об одном погибшем и нескольких (до 15 человек) пострадавших. По предварительной информации, взрывное устройство было принесено одним из посетителей кафе.

По предварительной информации, взрывное устройство находилось в коробке со статуэткой, которую подарила военному корреспонденту одна из участниц творческого вечера.

Блогер Владлен Татарский — доброволец, участник боевых действий в Донбассе, участник специальной военной операции России на Украине. В последнее время работал на передовой в качестве военного корреспондента. На его Telegram-канал подписано свыше 560 тыс. человек.