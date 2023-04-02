«112»: в кафе Петербурга в момент взрыва мог быть военкор Владлен Татарский
Санкт-Петербург, 2 апреля 2023, 18:58 — REGNUM Блогер и военкор Владлен Татарский мог находиться в кафе в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв, сообщает 112.
По данным канала, один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, в заведении проходил творческий вечер известного военного корреспондента, участника специальной военной операции Владлена Татарского.
В Telegram-канале Татарского, число подписчиков которого превышает 560 тыс. человек, последняя запись сделана в 16:00.
Как сообщало ИА REGNUM, в одном из кафе, расположенном в центре Санкт-Петербурга, произошёл взрыв. По информации ТАСС, погиб один человек, ещё шесть пострадали.