Санкт-Петербург, 2 апреля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Блогер и военкор Владлен Татарский мог находиться в кафе в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв, сообщает 112.

Кадр из видео Скорая у кафе в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв

По данным канала, один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, в заведении проходил творческий вечер известного военного корреспондента, участника специальной военной операции Владлена Татарского.

В Telegram-канале Татарского, число подписчиков которого превышает 560 тыс. человек, последняя запись сделана в 16:00.