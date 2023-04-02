Грозный, 2 апреля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо спасаться бегством, потому что его час уже близок, заявил 2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

1 апреля сообщалось, что Зеленский включил в очередной список санкций Украины дочь Кадырова — Табарик. Также ограничения были введены президентом Украины в отношении еще 239 граждан, среди которых жена и сын зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева и жена генерала армии Сергея Суровикина.

«Беги, Зеленский, беги. Ты сам знаешь, какое ты ничтожество, которое только и может вводить санкции против членов семей своих врагов, включая детей. Как же это ничтожно и омерзительно», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Похоже, что не только сам президент Украины не является настоящим мужчиной, но что таковых не осталось и в его окружении, отметил лидер Чечни. Люди, готовые вводить «шакальи санкции» против семей и детей, могут быть способны и на любую другую подлость и провокацию, но осталось им недолго, считает Кадыров. При этом он полагает, что режиму Зеленского положит конец народ Украины.

«Ты столько наворовал денег и столько убил украинцев, что скоро народ выкурит тебя, как крысу из норы, и отправит к Бандере. Так что беги, Зеленский, беги», — написал Кадыров.

Как сообщалось ранее, сенатор от Луганской Народной Республики Дарья Лантратова, также включённая Зеленским в санкционный список, поблагодарила президента Украины за высокую оценку её работы. Она отметила, что считает включение в санкционный лист «подарком».