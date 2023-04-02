Миномётным обстрелом ВСУ ранило семерых жителей Курской области, в том числе детей

Курск, , 19:43 — REGNUM В результате обстрела Вооружёнными силами Украины 2 апреля получили травмы разной степени тяжести семь мирных жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Люди получили различные осколочные ранения в тот момент, когда проводили весеннюю уборку на сельском кладбище. В том числе травмированы трое детей и девушка-подросток. Во время обстрела на кладбище находились несколько семей.

«Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил Старовойт.

По его словам, решается вопрос об эвакуации пострадавших из Суджинской районной больницы. В медучреждение направлены челюстно-лицевой и детский хирурги.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта украинские войска обстреляли три села в Курской области, в результате обстрела было нарушено энергоснабжение. 1 апреля Курский губернатор сообщал о 20 прилётах в приграничном селе Искра.