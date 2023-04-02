Песков переадресовал в МИД вопрос о позиции США по задержанному журналисту WSJ Эвану Гершковичу

Москва, , 18:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство иностранных дел страны вопрос о позиции США насчёт журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это нужно в МИД спрашивать», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, известно ли в Кремле о позиции Вашингтона и возможен ли обмен журналиста.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. В ходе беседы представитель США потребовал от российской стороны немедленно освободить американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Екатеринбурге был арестован по обвинению в шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Его дело расследуется под грифом «совершенно секретно». Известно, что американец не признаёт своей вины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала дело Гершковича приоритетом президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Гершкович был задержан за шпионаж с поличным, когда собирал по заданию сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.