В Забайкалье очевидцы сняли на видео блуждающий по степи огненный смерч

Чита, , 18:46 — REGNUM Огненный смерч возник в Забайкальском крае во время природного пожара. Видео редкого природного явления появилось в социальных сетях 2 апреля.

Огненный смерч Кадр из видео

На опубликованных кадрах видно, как огненный вихрь перемещается по степи. Данных об ущербе и жертвах природного явления не поступало.

Как отмечает ТАСС, в пресс-службе территориального управления МЧС не смогли прокомментировать информацию о возникшем смерче.

В конце марта стало известно, что в трёх регионах России действует особый противопожарный режим. По данным МЧС, на территории некоторых субъектов Российской Федерации зафиксировано свыше трех тысяч термических точек. Наибольшее их количество выявлено в Астраханской области, в республиках Дагестан и Бурятия, а также в Забайкальском крае.