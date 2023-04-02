Журналист из США Херш: Байдена ждёт политическая катастрофа из-за проблем ФРГ

Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Американский журналист Сеймур Херш предрёк политическую катастрофу для президента США Джо Байдена из-за того, что Германия лишилась российского газа в результате теракта на «Северных потоках». Об этом он заявил 2 апреля в интервью порталу Postil.

Сеймур Херш Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Будет плохо, и это ляжет на плечи Байдена, и я думаю, что к середине этого года это станет для него политической катастрофой», — сказал Херш.

В результате действий Байдена отношения США и ФРГ официально «отравлены», но это не станет причиной их разрыва, отметил он. Херш также обратил внимание на восприятие Штатами российских энергоресурсов как политического оружия и как способа для Германии обрести независимость. Говоря о подрыве «Северных потоков», журналист напомнил, что в организации диверсии участвовала Норвегия как «маленькая собачка» США.

Херш также указал на разницу мнений Байдена и госсекретаря США Тони Блинкена: «Я не думаю, что кто-то поддерживает постоянные крики Белого дома в адрес России и Китая и постоянное преувеличение того, что происходит на войне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Херш высказал мнение, что президент США Джо Байден мог принять решение подорвать газопроводы «Северный поток», чтобы наказать немецкого канцлера Олафа Шольца. Вовлечённые в это дело люди, по словам американского журналиста, подумали также, что Байден испугался того, что канцлер Шольц не хотел вкладывать ещё больше оружия. Так конечным итогом этого стало то, что важный источник энергии был перерезан.