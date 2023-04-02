Воронеж, , 18:34 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 2 апреля в Воронеже и завершилась со счётом 2:0.

Игрок ПФК ЦСКА Милан Гайич © Александр Вильф/РИА Новости

На 21-й минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, реализовав пенальти. На 77-й полузащитник Иван Обляков закрепил преимущество «армейцев».

В настоящее время ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 38 очков после 21 матча. «Факел» идёт на 14-м месте с 17 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 21-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.