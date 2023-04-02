Хмельницкий, Украина, 2 апреля, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Власти Хмельницкого лишат Украинскую православную церковь права пользования всеми земельными участками в городе, написал 2 апреля в своём Telegram-канале мэр города Александр Симчишин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«На внеочередной сессии (городского совета — прим.) мы отзовём право пользования всеми земельными участками на территории общины. Также мы инициируем (аналогичное — прим.) решение областного и районного советов», — написал Симчишин.

Также мэр заявил, что сотрудники полиции, задержавшие утром 2 апреля мужчину, напавшего на священника во время литургии в кафедральном соборе Хмельницкого, должны быть, по его мнению уволены, а УПЦ — запрещена в масштабах всей Украины.

Ранее в УПЦ сообщили, что утром 2 апреля мужчина в военной форме напал на священников во время литургии и сбросил с амвона Евангелие. Священнослужители вызвали полицию, которая задержала мужчину за мелкое хулиганство, а также обратились в Службу безопасности Украины, заявив, что действия злоумышленника «работают на российскую агрессию и раскалывают украинское общество».

2 апреля также продолжаются акции провластных активистов и раскольников у стен Киево-Печерской лавры. Очевидцы сообщают, что собравшиеся оскорбляют православных и распевают нацистские кричалки.