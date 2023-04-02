Киев, 2 апреля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Одна их украинских теплоэлектростанций получила повреждения и приостановила свою работу. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«В очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭK Энерго», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Сообщается, что ТЭС прекратила производство электроэнергии из-за повреждения оборудования станции. В холдинге добавили, что после окончания обстрела энергетики начнут ликвидировать последствия. О какой именно электростанции идет речь, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушная тревога во второй раз за день объявлена в двух регионах на востоке Украины. По данным ресурса министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в Днепропетровской и Харьковской областях. Сирены включились в 14:38 мск.