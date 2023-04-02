Минск, 2 апреля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Противников единения России и Белоруссии почти не осталось. Об этом 2 апреля заявил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии Валерий Бельский на торжественном собрании в Минске в честь Дня единения народов двух стран.

Кадр из видео с канала: Новости. Здесь и сейчас Валерий Бельский

«Надеюсь, что после такого сплочения, которое произошло особенно в последние годы, противников почти не осталось. А если и остались, то они живут не в наших странах, а за рубежом», — сказал Бельский.

Он выразил надежду, что у Белоруссии и России «больше не будет ни молочных, ни газовых, никаких-то других войн», и отметил, что нельзя разделять народы двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил главе Белоруссии Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов России и Белоруссии.

Он отметил, что планомерно расширяется взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях, а также энергично совершенствуются и механизмы Союзного государства.