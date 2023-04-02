Лондон, 2 апреля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Солдаты королевской гвардии Великобритании, охраняющие в том числе короля Карла III, пожаловались на ужасающие условия быта. Их рассказы и снимки из знаменитых Веллингтонских казарм опубликовала 2 апреля газета Daily Mail.

Arpingstone Британские гвардейцы

На фотографиях — кучи мусора на полу в жилых помещениях, грязные туалеты и запачканные холодильники. При этом солдаты самых известных в стране полков живут в 300 метрах от Букингемского дворца.

«У заключённых в Британии условия жизни лучше, чем у нас. Казармы Веллингтона абсолютно грязные, но снаружи они выглядят великолепно», — рассказал один из бывших гвардейцев.

Он добавил, что туристы, которые фотографируются на фоне казарм, ни за что не поверят, как там живут рядовые солдаты. Мусорные баки приходилось освобождать от крыс, а в туалетах страдать от невыносимой вони. Офицеры, по его словам, игнорировали жалобы.

Многие читатели в комментариях к статье раскритиковали самих гвардейцев и их командиров, назвав состояние казарм позором британской армии. По словам пользователей, поддерживать чистоту должны сами солдаты. Они вполне могут убрать за собой мусор и помыть унитаз.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые увольнения наблюдались в британской армии в 2022 году. За год уволились 16 тыс. человек, а поступили на службу только 12 тыс. военных. Ушедшие жаловались на низкие зарплаты и плохие условия проживания.