Вашингтон, 2 апреля, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп выступит с публичным заявлением после того, как ему предъявят обвинения в суде Нью-Йорка, сообщает его офис.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Президент Дональд Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов Америки, выступит с заявлением в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида», — сказано в анонсе.

Согласно опубликованным данным, выступление запланировано на вторник, 4 апреля в 20:15 (03:15 мск, 5 апреля).

Ранее стало известно, что 4 апреля власти Нью-Йорка решили перекрыть движение по прилегающим к зданию суда улицам по причине предъявления обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу.

Трамп прибудет в Нью-Йорк за день до предъявления обвинений в суде, 3 апреля. Сотрудники службы безопасности суда будут управлять передвижениями политика внутри здания, их будут сопровождать охранники политика. Сотрудникам полиции Нью-Йорка поручено охранять улицы вокруг здания и маршрут кортежа Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главе Белого дома Дональду Трампу будут предъявлены многочисленные обвинения в подделке деловой документации, в том числе как минимум одно уголовное. Защитники Трампа подчёркивают, что он не пойдёт на сделку со следствием.