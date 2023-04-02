Киев, 2 апреля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Желание представителей украинской власти заниматься переименованием объектов вместо того, чтобы решать проблемы страны, назвал странным бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Его мнение опубликовано в 2 апреля в соцсетях.

State Chancellery of Latvia Николай Азаров

«Дуракам забава всё переименовывать», — написал политик.

Он отметил, что в Киевском метро станцию «Площадь Льва Толстого» намерены переименовать в «Площадь Украинских героев». Ранее министром культуры Украины Александром Ткаченко также предлагалось сменить название России на Московию. После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила начать называть Украину Подмосковией.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о намерении переименовать Севастополь в Ахтиар или «объект № 6». Губернатор города Михаил Развожаев призвал не относится серьёзно к этому заявлению.