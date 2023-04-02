Москва, 2 апреля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. В настоящее время наблюдается снижение нефтегазовых доходов России, но все бюджетные обязательства будут выполнены, заявил 2 апреля в интервью журналисту Павлу Зарубину министр финансов России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

Снижение доходов вызвано тем, что актуальные цены на энергоресурсы отличаются от заложенных в бюджет, объяснил Силуанов. В бюджет дополнительно поступило 2,5 трлн рублей, отметил он.

«Все обязательства мы выполним, в этом сомнений нет», — сказал министр.

6 марта в Министерстве сообщили, что дефицит федерального бюджета в январе–феврале 2023 года по предварительным данным составил 2,58 трлн рублей. Это соответствует динамике, заложенной при формировании основных характеристик на 2023 год в рамках закона о бюджете, отметили в ведомстве.