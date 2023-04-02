Москва, 2 апреля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Обстрел города Мелитополя украинскими войсками с применением РСЗО HIMARS и кассетных боеприпасов стал основанием для расследования Следственного комитета России. Сообщение об этом опубликовано 2 апреля в Telegram-канале ведомства.

РИА Новости/РИА Новости Последствия обстрела Мелитополя

«СК России расследует очередные преступления украинских вооружённых формирований», — указано в сообщении.

Одно из этих преступлений — обстрел Мелитополя 2 апреля, в результате которого шесть мирных жителей получили ранения. ВСУ ударили по городу из реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», применив кассетные боеприпасы.

Кроме того, в результате обстрела со стороны Украины Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница.

Ещё в одном преступлении, требующем расследования, сознался бывший участник украинского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он рассказал об осквернении тела погибшего защитника ДНР.

СКР установит обстоятельства произошедшего, по итогам правовую оценку получат действия всех причастных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, после обстрела Мелитополя госпитализированы три человека. В их числе женщина с тяжёлыми ранениями, она находится в реанимационном отделении после операции. Всего власти сообщали о шести пострадавших, троих из них выписали после оказания медицинской помощи.