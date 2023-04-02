Постпредство РФ: ЕС не считается с председательством России в Совбезе ООН, но это — реальность

Москва, , 17:29 — REGNUM В постоянном представительстве России в Совете безопасности Организации объединённых наций (ООН) назвали несерьёзным публичное неприятие Евросоюзом председательства РФ в организации. Заявление постпредства опубликовано 2 апреля в его аккаунте Twitter.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для комментария стали слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что начало председательства России в СБ ООН якобы «подходит для апрельского Дня дурака».

«Председательство России в СБ ООН в апреле — это реальность, с которой ЕС отказывается, причем публично, считаться. Кстати, ЕС не имеет никакого отношения к СБ ООН», — отметили в постпредстве.

Реакция представителей Евросоюза в очередной раз подтверждает, что объединение европейский стран не стоит рассматривать на серьёзного геополитического игрока, также отметили в постпредстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель также заявил, что в ЕС опасаются «злоупотреблений» со стороны России в связи с её новым положением в Совбезе ООН. РФ якобы постоянно нарушает «саму суть правовых рамок ООН», также сказал глава дипломатии ЕС.