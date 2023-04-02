Химки, Московская область, 2 апреля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Спартак Гогниев заявил, что не будет уходить в отставку, чтобы не подводить игроков. Об этом 2 апреля он сказал журналистам.

Алексей Даничев/РИА Новости Главный тренер ФК «Химки» Спартак Гогниев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Химки» на своём поле потерпели разгромное поражение от «Краснодара» со счётом 0:6 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хочется извиниться перед нашими болельщиками. Я до конца с командой. Это будет неправильно, мне нельзя уходить, я подведу ребят. Не могу взять и уйти после 0:6, так не должно быть», — сказал Гогниев.

Он добавил, что примет отставку, если руководство клуба так решит. При этом он выразил уверенность, что должен пройти все испытания вместе с командой.

В настоящее время «Химки» идут на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 13 очков. Она на четыре балла отстаёт от зоны стыковых матчей за сохранение места в лиге.

Гогниев возглавил «Химки» в сентябре 2022 года, сменив на этом посту Николая Писарева. Его соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.