Минобороны Чехии: у Праги ещё есть что отправить Киеву
Прага, 2 апреля 2023, 17:28 — REGNUM Президент Чехии Пётр Павел в скором времени будет проинформирован о том, какие ещё военные материалы могут быть отправлены киевскому режиму. Об этом 2 апреля заявила глава минобороны страны Яна Чернохова, выступая по Чешскому ТВ.
«На наших складах всё ещё есть материалы, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии», — заявила она, добавив, что точные списки будут поданы президенту в среду, 5 апреля.
Между тем в конце марта чешский президент Пётр Павел заявил, что Чехия исчерпала все свои возможности для военной помощи Украине. По его словам, страна максимально помогла Киеву поставками оружия, но новых возможностей у неё для этого уже не осталось.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что необходимо как можно скорее начать переговоры о мире на Украине, и неважно, кто в этих переговорах выступит модератором. В роли посредников могут выступить как страны Запада, так и те государства, которые близки к России, важно, чтобы был результат, сказала она.