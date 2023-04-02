Глава МО Чехии Чернохова: у армии есть военные материалы, которые могут быть отправлены Киеву

Прага, , 17:28 — REGNUM Президент Чехии Пётр Павел в скором времени будет проинформирован о том, какие ещё военные материалы могут быть отправлены киевскому режиму. Об этом 2 апреля заявила глава минобороны страны Яна Чернохова, выступая по Чешскому ТВ.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На наших складах всё ещё есть материалы, которые гарантированно никогда не будут использованы в нашей армии», — заявила она, добавив, что точные списки будут поданы президенту в среду, 5 апреля.

Между тем в конце марта чешский президент Пётр Павел заявил, что Чехия исчерпала все свои возможности для военной помощи Украине. По его словам, страна максимально помогла Киеву поставками оружия, но новых возможностей у неё для этого уже не осталось.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что необходимо как можно скорее начать переговоры о мире на Украине, и неважно, кто в этих переговорах выступит модератором. В роли посредников могут выступить как страны Запада, так и те государства, которые близки к России, важно, чтобы был результат, сказала она.