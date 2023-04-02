Alsumaria: Россия и Ирак подписали соглашение о безвизовых поездках владельцев служебных паспортов

Багдад, , 17:27 — REGNUM Россия и Ирак подписали соглашение о безвизовых поездках владельцев служебных, дипломатических и специальных паспортов. Об этом 2 апреля сообщает телеканал Alsumaria.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и председатель совета представителей (парламента) Ирака Мухаммед аль-Хальбуси (справа) во время встречи в Багдаде © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

По его информации, заместитель министра по административным и техническим вопросам Ирака Абдель Рахман аль-Хусейни и посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев подписали проект соглашения между правительствами России и Ирака об освобождении владельцев служебных, дипломатических и специальных паспортов от необходимости получения въездных виз.

Как передавало ИА REGNUM, по словам председателя парламента Ирака Мухаммеда аль-Халбуси, Ирак видит в России партнера с сильными международными позициями, ратующего за стабильность, безопасность и мир во всем мире. Он также отметил, что Ирак надеется на развитие взаимовыгодных отношений между двумя странами.