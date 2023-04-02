Глава МИД России Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Блинкеном

Москва, , 17:19 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, сообщили в МИД РФ 2 апреля.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров (сс) U.S. Department of State

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Министр и госсекретарь обсудили задержание и арест в России сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже.

«Внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», — заявили в МИД.

Гершкович под прикрытием журналистского статуса собирал данные, составляющие государственную тайну, и был взят с поличным, отметил Лавров в разговоре. Посольство США было уведомлено о происшедшем «в установленном порядке», а дальнейшую судьбу Гершковича решит суд, добавил министр.

Лавров и Блинкен также обсудили «некоторые актуальные вопросы двустороннего характера», отметили в МИД.

30 марта в ФСБ сообщили, что Эван Гершкович собирал информацию о предприятиях военно-промышленного комплекса России и был задержан с поличным в Екатеринбурге. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте задержанного на два месяца. В Госдепе США на следующий день, 31 марта, призвали всех граждан США немедленно покинуть Россию.