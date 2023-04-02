Зампред Совбеза России Медведев назвал Борреля специалистом по части Дня дурака

Москва, , 17:15 — REGNUM Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель является крупным специалистом по вопросу о Дне дурака, написал 2 апреля на своей странице в Twitter зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявления Борреля о начале председательства России в Совбезе ООН.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель © Rolf Vennenbernd/Global Look Press

Ранее Боррель отметил, что начало очередного председательства России в Совбезе является «подходящим для Дня дурака». Также глава внешнеполитической службы ЕС пообещал, что Евросоюз будет противостоять возможным «злоупотреблениям» России в период ее председательства.

«Ну что ж, по части Дня дурака Боррель крупный специалист. Это его день», — ответил Медведев.

Россия будет председательствовать в Совбезе ООН в течение месяца. Ключевыми темами для обсуждения предполагается выбрать «эффективную многосторонность», риски при экспорте вооружений и ближневосточное урегулирование. Спикером Совбеза ООН будет в этот период министр иностранных дел России Сергей Лавров.