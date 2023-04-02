Вашингтон, 2 апреля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Бывший губернатор американского штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил, что намерен баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Об этом 2 апреля он сказал в интервью телеканалу ABC.

Governor Asa Hutchinson Аса Хатчинсон

«Я принял решение — я буду баллотироваться в президенты США», — сказал Хатчинсон.

На вопрос, должен ли бывший президент США Дональд Трамп снять свою кандидатуру на фоне предъявления ему уголовных обвинений, Хатчинсон ответил утвердительно.

«Я не думаю, что он должен быть следующим лидером нашей страны», — добавил экс-губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опрос компании YouGov показал, что республиканцы считают Трампа самым предпочтительным кандидатом в президенты на выборах 2024 года даже после того, как большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление ему обвинений.

По данным опроса, отдать голоса за Трампа готовы 52% респондентов.