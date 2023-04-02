Белый дом: Байден принял решение об оказании помощи пострадавшим из-за торнадо в Арканзасе

Вашингтон, , 17:06 — REGNUM В Арканзасе для пострадавших после торнадо жителей предусмотрят ряд программ, которые позволят восстановить повреждённое или уничтоженное имущество. Соответствующее решение было принято президентом США Джо Байденом, сообщила 2 апреля пресс-службе Белого дома.

Местные жители на месте разрушенных домов в результате торнадо в штате Арканзас © Артур Габдрахманов/РИА Новости

Произошедшее в Арканзасе Байден назвал крупным стихийным бедствием. Он распорядился помочь местным жителям, поручение получили власти штата. Помощь включает предоставление грантов на временное жильё и ремонт домов, выдачу льготных займов и другие меры поддержки.

Предполагается, что программы помогут «частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия», отметили в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за торнадо в США погибли не менее десяти человек. Стихийное бедствие было зафиксировано в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин.