Москва, , 17:17 — REGNUM Намерение властей США полностью запретить китайскую соцсеть TikTok указывает на превращение американского либерализма в цифровую диктатуру. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 2 апреля в своём Telegram-канале.

TikTok Solen Feyissa

Ранее госслужащим в США запретили устанавливать китайское приложение на свои корпоративные устройства, однако этим дело не ограничится. TikTok в США хотят не просто запретить, но и ввести уголовную ответственность за попытки обхода этого запрета, отметила дипломат, ссылаясь на американский законопроект.

«Либерализм на наших глазах мутировал в диктатуру. Цифровую. Всё указывает на то, что решение расправиться с TikTok уже принято», — подчеркнула Захарова.

Конгрессмены США уверены, что китайская соцсеть угрожает безопасности страны, её контент развращает несовершеннолетних и рушит их психику, а кроме того, китайские власти получают ценные данные о пользователях.

Однако именно западные интернет-монополии вроде Google и Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимаются бесконтрольным сбором персональных данных, но законодателей в США это совершенно не смущает, отметила она.

По словам Захаровой, американский законопроект «Об ограничениях» затронет не только TikTok. Он направлен против любых неугодных платформ и сервисов, производителей и поставщиков программного обеспечения и оборудования, «действующих в интересах стран-противников».

Цифровая даль, в которую несётся мир, будет должником исключительно одних США, заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс США ранее призвал оперативно принять законопроект, позволяющий правительству запретить TikTok и аналогичные информпродукты из недружественных государств.