Мадрид, , 17:03 — REGNUM Украинцы пытались помешать проведению митинга против политики НАТО, который проходил в Испании. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.

Митинг против политики НАТО прошёл в испанском городе Олот, он был приурочен к годовщине основания этого альянса.

Митинг против НАТО в Испании Украина. ру

«Активисты всех национальностей собрались выразить решительный протест политике этой организации», — приводит агентство слова организатор мероприятия.

Отмечается, что группа украинцев пыталась помещать проведению митинга. По словам организаторов, эти люли были настроены очень агрессивно, а также высказывали угрозы жизни и здоровья протестующим, серьёзных инцидентов не произошло.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта сотни протестующих вышли на митинг в Вашингтоне, в сквере у Белого дома, требовав прекратить военную и финансовую помощь ВСУ, а также отказаться от санкций и вооружения. Помимо этого митингующие призывали расформировать НАТО.