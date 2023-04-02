Мадрид, 2 апреля, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Украинцы пытались помешать проведению митинга против политики НАТО, который проходил в Испании. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.

Украина. ру Митинг против НАТО в Испании

Митинг против политики НАТО прошёл в испанском городе Олот, он был приурочен к годовщине основания этого альянса.

«Активисты всех национальностей собрались выразить решительный протест политике этой организации», — приводит агентство слова организатора мероприятия.

Отмечается, что группа украинцев пыталась помещать проведению митинга. По словам организаторов, эти люди были настроены очень агрессивно, а также высказывали угрозы жизни и здоровью протестующих, серьёзных инцидентов не произошло.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта сотни протестующих вышли на митинг в Вашингтоне, в сквере у Белого дома, требуя прекратить военную и финансовую помощь ВСУ, а также отказаться от санкций и вооружения. Помимо этого митингующие призывали расформировать НАТО.