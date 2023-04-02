Берлин, 2 апреля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Новые самолёты правительства Германии, которые должны сменить старые машины в текущем году, возможно, не будут оснащены современной системой защиты от ракет. Об этом 2 апреля сообщила газета Bild со ссылкой на свой источники, официально в немецком кабмине министров эту информацию подтверждать отказались.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

В 2019 году власти ФРГ заключили контракт на три самолёта A350, общей стоимостью €1,2 млрд. Как отмечает немецкая газета, почти €230 млн из этой суммы должны были пойти на установку системы защиты от ракет. Аналогичные системы установлены на самолётах предыдущего поколения A340, которыми правительство ФРГ пользуется в настоящее время.

Однако, как отмечает издание, планы правительства Германии изменились. В настоящее время оборонное ведомство ФРГ планирует отказаться от системы защиты, поскольку воздушные суда нельзя будет использовать в период монтажа, который может растянуться на полгода. В канцелярии президента уже заявили, что готовы согласиться с предложением минобороны.

Представитель оппозиционного Христианско-демократического союза Инго Гедехенс раскритиковал предложения министерства обороны, назвав данное решение абсурдным.

Как сообщало ИА REGNUM, разведывательный самолёт EP-3E Военно-морских сил (ВМС) США нарушил воздушные границы Ирана на юге страны. Отмечается, что после этого полностью готовые действовать командиры иранских ВМС направили предупреждение о том, чтобы экипаж самолёта не совершал таких действий без разрешения.