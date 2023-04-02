Анкара, , 16:55 — REGNUM Следующий из Греции в грузинский порт Поти контейнеровоз Maren сел на мель у черноморского побережья Турции. Об этом 2 апреля сообщил турецкий телеканал TRT.

Сухогруз The Photographer

По информации телеканала, инцидент произошёл в районе провинции Кастамону. У судна отказало рулевое управление, из-за чего оно остановилось и село на мель.

Отмечается, что силы береговой охраны Турции принимают меры по снятию сухогруза с мели. Ожидается, что в ближайшее время контейнеровоз продолжит курс в порт назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Босфорском проливе село на мель судно, следовавшее с Украины. Движение судов приостанавливалось на 10 часов.