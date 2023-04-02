Варшава, , 16:51 — REGNUM Польша готова более активно участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию в условиях намерения России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, заявил 2 апреля в интервью DPA глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша потенциально готова расширить свое участие в рамках планов НАТО по ядерному сдерживанию, взять на себя ответственность», — сказал он.

1 апреля польский журналист Эугениуш Зинкевич в своей статье в журнале Myśl Polska написал, что страну готовят к войне с Россией. Он считает, что действия правительства Польши схожи с действиями их предшественников, возглавлявших страну в период между мировыми войнами.

31 марта постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия, разместив тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не нарушит своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, поскольку не намерена передавать ТЯО Минску.