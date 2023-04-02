Вашингтон, 2 апреля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине привело к непоправимым последствиям для этой страны. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар.

РИА Новости Жилые дома, разрушенные в результате боев в Артемовске (Бахмуте)

По его словам, участие США в конфликте на Украине стало эпической катастрофой для этого государства, повлекшей за собой сотни тысяч жертв среди военных и гражданского населения.

«Каждый день без мира — это еще один день, ставящий под угрозу хрупкую безопасность, которой мир наслаждался на протяжении десятилетий, не подвергаясь риску разрушительного воздействия ядерного оружия», — приводит его слова портал Iowa Standart.

Политик отметил, что США сами уже разваливаются на части в результате плохого финансирования. Так, в стране неисправна инфраструктура, в плачевном состоянии находятся железнодорожные пути, они требуют немедленной реконструкции.

Госар отметил, что в городах в США фиксируется увеличение уровня преступности, много бездомных людей, а наркотическая эпидемия разрушает сообщества и семьи.

Он призвал власти государства направить средства для решения внутренних проблем, а не для поддержки Украины.

Госар направил письмо председателю комитета по ассигнованиям Палаты представителей США Кей Грейнджер, в котором попросил не выделять ни одного цента на вооружения для Киева.

Как передавало ИА REGNUM, аналитик The Associated Press Барри Хэнтон считает, что западные страны прекратят поддержку киевского режима, если тот не сможет добиться прогресса на фронте с предоставленным ему арсеналом. Хэнтон считает, что поражение Киева будет иметь «глобальные последствия», так как исчезнет «привычное понимание европейской безопасности».

Проект федерального бюджета США на 2024 финансовый год предполагает выделение $1,7 млрд на помощь Украине «в войне против России». При этом всего на поддержку Украины планируется выделить $6 млрд, но отсутствует конкретная детализация, для военной или экономической помощи предназначены эти деньги.