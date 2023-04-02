Лестер, Великобритания, 2 апреля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Главный тренер английского футбольного клуба «Лестер Сити» Брендан Роджерс покинул свой пост. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба команды.

ROBERT PERRY/ЕРА/ТАСС Брендан Роджерс

Отмечается, что 50-летний тренер покинул клуб по обоюдному согласию сторон. Его помощники Крис Дэвис и Глен Дрисколл также покинули клуб.

В настоящее время «Лестер» занимает 18-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). На счету команды 25 очков после 28 матчей.

Роджерс возглавлял «Лестер» с 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии в сезоне-2020/21 и Суперкубок Англии — 2021. До этого он работал в «Суонси Сити», «Ливерпуле» и шотландском «Селтике».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля «Арсенал» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 29-го тура АПЛ со счётом 4:1. Сейчас лондонский клуб с 72 очками занимает первое место в АПЛ.