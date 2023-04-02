Частная компания в Китае впервые запустила в космос жидкостную ракету-носитель

Пекин, , 16:55 — REGNUM Первый коммерческий запуск ракеты-носителя на жидком топливе успешно состоялся в Китае. Об этом сообщает 2 апреля китайская газета Science and Technology Daily.

Старт ракеты Иван Шилов © ИА REGNUM

Жидкостную ракету-носитель «Тяньлун-2» запустила компания Space Pioneer. Старт состоялся в 16:48 по местному времени (11:48 по мск) на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Носитель успешно доставил на орбиту спутник «Ай тайкун кэсюэ».

Отмечается, что на создание трёхступенчатой ракеты-носителя среднего класса ушло три года. Ракета диаметром 3,35 метра и длиной 32,8 метра полностью изготовлена из алюминиевого сплава, двигатели произведены методом 3D-печати.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года Китай продемонстрировал модель собственной пилотируемой ракеты-носителя нового поколения, которую разрабатывает компания China Aerospace Science and Technology Corp (CASC). Предполагается, что она сможет доставить космический аппарат на Луну.