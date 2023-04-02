Прага, 2 апреля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Необходимо как можно скорее начать переговоры о мире на Украине, и неважно, кто в этих переговорах выступит модератором, заявила 2 апреля в эфире «Чешского ТВ» министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Zuma\TASS Министр обороны Чехии Яна Чернохова

В роли посредников могут выступить как страны Запада, так и те государства, которые близки к России, важно, чтобы был результат, сказала Чернохова.

«Весь мир должен сделать всё для того, чтобы весь этот ужас как можно скорее закончился. Если найдется кто-то, способный на это, я будут ему аплодировать. Мне неважно, если это будет, к примеру, Китай», — заявила она.

Военный конфликт на Украине может обостриться и затянуться, важно не позволить этому произойти, и НАТО делает для этого всё возможное, добавила Чернохова. Также она призвала «не уклоняться» от дипломатических переговоров.

Ранее 2 апреля посол Украины в Германии Алексей Макеев назвал «цинизмом по отношению к жертвам агрессии» призывы к началу мирных переговоров между Москвой и Киевом и заявил, что власти Украины не рассматривают такую возможность.

Днём ранее, 1 апреля, около 200 бывших высокопоставленных представителей Социал-демократической партии, в том числе сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, обратились к канцлеру Олафу Шольцу с просьбой выступить за переговоры о прекращении боевых действий на Украине.