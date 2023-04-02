Брюссель, , 16:31 — REGNUM Число беженцев с Украины, которые были зарегистрированы со статусом временной защиты в Евросоюзе, превысило пять миллионов человек. Такие данные приводятся на сайте управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, согласно данным на 28 марта число таких беженцев составило 5 млн 008 тысяч 482 человека.

В отчёте указано, что больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше — 1 млн 577 тысяч человек, в Германии — 922,66 тысяч таких беженцев, в Чехии — 502 тысяч человек и в Великобритании — 191,9 тысяч таких беженцев.

Как передавало ИА REGNUM, посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко призвал британцев селить у себя больше украинских беженцев. Украинский дипломат обратился к британцам по случаю годовщины запуска в стране программы «Дома для Украины». Пристайко выразил благодарность жителям Великобритании за то, что они всё это время стоят «плечом к плечу» с Украиной, но добавил, что помощь ещё требуется многим украинским беженцам.