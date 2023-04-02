Названо число беженцев с Украины со статусом временной защиты в Евросоюзе
Брюссель, 2 апреля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Число беженцев с Украины, которые были зарегистрированы со статусом временной защиты в Евросоюзе, превысило пять миллионов человек. Такие данные приводятся на сайте управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Так, согласно данным на 28 марта число таких беженцев составило 5 млн 008 тысяч 482 человека.
В отчёте указано, что больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше — 1 млн 577 тысяч человек, в Германии — 922,66 тысяч таких беженцев, в Чехии — 502 тысяч человек и в Великобритании — 191,9 тысяч таких беженцев.
Как передавало ИА REGNUM, посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко призвал британцев селить у себя больше украинских беженцев. Украинский дипломат обратился к британцам по случаю годовщины запуска в стране программы «Дома для Украины». Пристайко выразил благодарность жителям Великобритании за то, что они всё это время стоят «плечом к плечу» с Украиной, но добавил, что помощь ещё требуется многим украинским беженцам.